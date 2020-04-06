Ташкент, , 14:40 — REGNUM Житель Ташкентской области посетил четыре организации в состоянии недомогания, что впоследствии обернулось заражением коронавирусом 52 человек. Об этом 6 апреля заявил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов в эфире телеканал «Узбекистан-24».

Министр отметил, что мужчина испытывал кашель, жар и отдышку, но, несмотря на признаки болезни, посетил четыре организации. Все они были позднее закрыты.

Шадманов привел еще один пример. 27 марта медики выявили инфекцию у жителя Андижана. При установлении контактного круга лиц выяснилось, что заразились родители, которые также передали инфекцию. В общей сложности от одного пациента коронавирусом заразились 46 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля в Узбекистане выявили 390 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 30 человек, умерли — два человека.

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