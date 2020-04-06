Ташкент, , 10:33 — REGNUM Жители Ташкента не должны злоупотреблять разрешением на выгул собак и уходить далеко от дома. Об этом 6 апреля заявила пресс-секретарь начальника ГУВД Ташкента Ирина Сайфутдинова, сообщает «Подробно.uz».

"В Ташкенте, конечно же, не вводили никаких запретов на выгул собак», — сказала представитель ГУВД. Вместе с тем она призвала не злоупотреблять этим разрешением.

Сайфутдинова привела пример, как некоторые граждан выезжают в аптеку на велосипеде за одной маской, а потом разъезжают по городу в своих интересах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 мск в Узбекистане выявлено 390 случаев заражения коронавирусом, вылечились — 30 человек.

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