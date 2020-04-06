Ташкент, , 09:59 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 390, сообщили 6 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Поздно вечером 5 апреля в минздраве Узбекистана сообщили о 310 зараженных коронавирусом. Через час было опубликовано сообщение о 342 случаях. По состоянию на 10:00 (8:00 мск) число подтвержденных случаев возросло до 390, выздоровели — 30 человек.

Напомни, 5 апреля главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков заявил, что семь пациентов, заразившихся коронавирусом, остаются в тяжелом состоянии.

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