Ташкент, , 14:32 — REGNUM Семь пациентов в Узбекистане, заразившихся коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом 5 апреля заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков в эфире телеканала «Узбекистан-24».

По его словам, под медицинским наблюдением в больницах Узбекистана находятся более 100 тыс. человек. Атабеков отметил, что из 83 пациентов, лечащихся в НИИ вирусологии, у 22 наблюдается пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Узбекистане выявлено 298 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию нашли у 32 человек.

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