Москва, , 09:01 — REGNUM Большинства российских педагогов школ и вузов считают (66%), что онлайн-обучение во время пандемии коронавируса снизит качество знаний учащихся. 28% заявили, что оно останется без изменения, 6% — улучшится, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: Система образования РФ оказалась не готова к онлайн-обучению — опрос

Низкие оценки учителя дали качеству электронных учебных материалов для дистанционного обучения. Только 40% охарактеризовали качество как «отличное» или «хорошее», 43% — как «удовлетворительное», 9% — как «плохое».

Почти каждый пятый учитель (19%) отметил, что до половины всех школьников в их потоке дистанционно учиться не смогут. Каждый десятый учитель (10%) сказал, что таких учеников в потоке может быть больше половины.

Опрос проведен с 20 по 27 марта 2020 года. Онлайн опрошены 1100 российских педагогов (в том числе 800 учителей школ и 300 преподавателей вузов). Статпогрешность составляет 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 68% учителей в России считают, что система школьного образования не готова к переходу на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса, 24% придерживаются противоположного мнения.

Читайте также: Почти пятая часть вузов в России не перешла на дистанционное обучение