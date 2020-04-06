Москва, , 08:43 — REGNUM Большинство учителей в России 68%) что система школьного образования не готова к переходу на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса, 24% придерживаются противоположного мнения, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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По мнению 55% преподавателей вузов, система высшего образования также оказалась не готова к онлайн-обучению. У 35% оптимистичные оценки.

При этом педагоги в целом высоко оценили помощь со стороны своих образовательных организаций в процессе организации онлайн-обучения. 63% отметили, что их учебное заведение проводило консультации по запуску дистанционного обучения. Преподаватели вузов консультировали и обучали чаще, чем учителей школ — 70% против 62%.

Опрос проведен с 20 по 27 марта 2020 года. Онлайн опрошены 1100 российских педагогов (в том числе 800 учителей школ и 300 преподавателей вузов). Статпогрешность составляет 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, более 80% российских вузов перешли на дистанционное обучение.

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