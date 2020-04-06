Берлин, , 07:35 — REGNUM В Германии за последние сутки число заражённых коронавирусом увеличилось на 3677 человек — до 95 391 подтверждённых случаев за всё время, сообщили 5 апреля в Институте Роберта Коха.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Баварии (24,9 тыс.), Баден-Вюртемберге (19,4 тыс.) и Северном Рейне-Вестфалии (19,4 тыс.). В Берлине зафиксировано 3670 случаев заболевания.

Число скончавшихся в Германии за последние сутки составило 92, за всё время коронавирусная инфекция унесла жизни 1434 человек.

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