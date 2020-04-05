Берлин, , 15:59 — REGNUM Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Германии снижается третьи сутки подряд. Об этом 5 апреля свидетельствуют данные предоставленные институтом Роберта Коха.

По данным представителей института, за последние сутки число инфицированных в стране увеличилось на 5 тыс. 936 человек, что на 146 случаев меньше, чем за предыдущие сутки и на 238 случаев меньше, чем со 2 на 3 апреля.

Общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 91 тыс. 714 человек, а число смертей превысило 1,3 тыс.

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