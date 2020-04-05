Афины , , 22:38 — REGNUM Двухнедельный запрет на выход из дома и передвижение на автомобилях в вечернее время ввели на острове Миконос власти Греции. Об этом 5 апреля объявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями.

Запрет на передвижение граждан будет действовать на территории острова с 20:00 до 08:00. Кроме этого, приостанавливается возможность выхода из дома для помощи пожилым и нуждающимся людям, а также возможность выхода из дома для участия в разного рода церемониях (похороны, брак и другие) и для физической подготовки. Разрешается лишь выгул домашних животных в течение 15 минут по периметру своего дома. Помощь гражданам будут оказывать муниципалитеты в рамках программы «Помощь на дому».

Хардалиас разъяснил, что ужесточение мер введено для уменьшения риска распространения и последствий заболевания COVID-19. Данный запрет будет действовать с 6 апреля по 20 апреля, после чего ограничительные меры будут либо сняты либо продлены, в соответствии с эпидемиологической ситуацией, которая сложится к тому времени.

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