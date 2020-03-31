Афины , , 23:14 — REGNUM В пяти муниципалитетах на севере Греции введен комендантский час из-за быстрого роста числа заражённых коронавирусом, сообщил 31 марта журналистам заместитель министра защиты граждан Никос Хардалиас.

По его словам, до 14 апреля с 20:00 до 08:00 запрещается въезд и выезд транспорта, за исключением машин, перевозящих продукты питания.

«Вводятся ограничения на передвижения граждан на 14 дней в пяти муниципалитетах — Кастория, Орестида, Несторио, Ксанти, Мики. Запрещается передвижение граждан с 20 часов вечера до 8 часов утра», — сказал Хардалиас.

Кроме того, жителям можно покидать дома для помощи нуждающимся, для участия в похоронах. Домашних животных можно выгуливать вблизи дома не более 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции общее число зараженных коронавирусом COVID-19 составило 1314 человек.