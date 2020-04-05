Минск, , 14:00 — REGNUM О принятом решении об оказании материальной помощи и страховании медиков, которые работают с больными COVID-19 заявил председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда, сообщает 5 апреля пресс-служба Федерации профсоюзов Белорусии.

По словам Орды профсоюзы начали оказывать поддержку медицинским работникам республики еще в марте месяце при регистрации первых случаев инфицирования коронавирусом в стране.

Данная помощь включила в себя покупку дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, защитных медицинских костюмов). Четырнадцать тысяч медицинских костюмов по словам Орды уже были закуплены и распределяются между регионами. Первая партия защитных костюмов была отправлена в Витебскую инфекционную больницу.

Председатель Федерации профсоюзов также указал на необходимость оказания помощи тем, кто непосредственно работает с больными COVID-19. «И профсоюзами принято решение о страховании и материальной помощи таким медицинским работникам», — отметил Орда, подчеркнув, что данную инициативу поддержал глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, белорусские врачи разных специальностей записали обращение к гражданам, в котором дали рекомендации, призванные противодействовать распространению коронавируса в стране.