Минск, , 15:43 — REGNUM Более двадцати белорусских врачей разных специальностей записали и опубликовали видеообращение к жителям республики, в которых дали ряд рекомендаций по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Соответствующая видеозапись была опубликована на канале Ольги Зерносек на видеохостинге YouTube.

Согласно предупреждению белорусских врачей, основанном на опыте других стран, столкнувшихся с коронавирусом, переболеет и заразится новым коронавирусом большая часть населения республики. Для многих людей данное заболевание более опасно и даже смертельно. Это люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и медицинские работники.

В связи с этим, белорусские доктора призвали ограничить общение с другими людьми, не ходить в гости к пожилым родственникам, родителям и не посылать к ним детей. Врачи призвали убедить пожилых людей в необходимости ввиду опасности для жизни и здоровья не выходить из дома.

Также необходимо избегать мест скопления людей, отказаться от посещения кинотеатров, театров, ресторанов. В случае необходимости посещения мест с массовым скоплением людей, необходимо носить медицинскую маску, а за продуктами нужно посылать одного члена семьи или воспользоваться услугами службы доставки.

Врачи рекомендуют не обращаться без острой необходимости к врачам, а если нужно посетить поликлинику или больницу, необходимо одеть маску.

Медики призвали чаще мыть руки или использовать дезинфицирующие средства, не трогать руками лицо, чихать и кашлять либо в платок, либо в локтевой сгиб.

В случае появления симптомом простуды, не нужно сразу бежать в поликлинику, а нужно остаться дома и принимать лечебные меры подобные тем, что при простудных заболеваниях — пить больше жидкости и принимать по мере необходимости жаропонижающие препараты.

«Не нужно сразу делать тесты на коронавирус. При ухудшении состояния позвоните своему врачу или вызывайте скорую помощь. Не паникуйте. Паника — это стресс, который приводит к истощению организма и делает его более чувствительным к инфекциям и заболеваниям», — говорится в заявлении.

Жесткие меры, по словам врачей, необходимы для замедления распространения инфекции.

«Чем медленнее инфекция будет распространяться, тем медленнее будет расти число тяжелых больных, которым понадобится реанимационная помощь и искусственная вентиляция легких. И тогда мы, врачи, сможем спасти больше пациентов!», — пояснили врачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия отправила в Белоруссию 10 тысяч тестов для диагностики коронавирусной инфекции.

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Отметим также, ранее белорусские СМИ анонсировали прибытие в республику миссии ВОЗ.