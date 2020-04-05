Ташкент, , 11:29 — REGNUM Завод по производству аппаратов искусственной вентиляции легких планируют построить в Бектемирском районе Ташкента, сообщили в пресс-службе министерства инновационного развития Узбекистана.

Первые аппараты планируется выпустить в мае 2020 года, а завершить строительство — в сентябре. В проекте участвуют словацкая компания Chirana и российские партнеры, которые уже создали словацко-российско-узбекское предприятие Chirana Asia.

На первом этапе объем инвестиций составит $3 млн, на втором — $5−6 млн. Подобное производство станет первым среди стран Туркестана, отметили в министерстве инновационного развития Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 298.

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