Ташкент, , 09:03 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 266, сообщили 5 апреля в республиканском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За последние сутки медики обнаружили вирус у 25 человек. За весь период наблюдения два пациента с COVID-19 скончались, 25 человек выздоровели. В штабе уточнили, что из 266 больных 102 — прибыли из-за границы, а остальные заразились в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля режим самоизоляции в Узбекистане станет обязательным. Полиция ограничит передвижение граждан на велосипедах и скутерах.

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