Москва, , 08:47 — REGNUM Весеннее повышение температуры не повлияет на распространение коронавируса. Такое мнение высказал вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн изданию ura.ru.

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт. По его мнению, снижение заболеваемости может произойти ближе к лету, так как восприимчивость людей к простуде уменьшается.

Альтштейн добавил, что ограничительные меры и самоизоляция повлияет на замедление коронавируса в России. Первые результаты карантина проявятся через неделю, сказал вирусолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля медики выявили в России 4731 случай заражения коронавирусом, выздоровели — 333 человек, скончались — 43 пациента.

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