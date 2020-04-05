Москва, , 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.

По его словам, стресс, переедание и малоподвижный образ жизни грозит пожилым людям обострением хронических заболеваний. Также Эйдельман отметил, что пенсионеры стали избегать посещения поликлиник, что грозит ухудшением состояния здоровья.

«Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции», — цитирует врача РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля в России было зарегистрировано 4732 случая заражения коронавирусом, 43 человека скончались. Большинство погибших пациентов были пожилыми людьми с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что был удивлен возрастом первых поступивших на лечение пациентов с пневмонией COVID-19, они оказались намного моложе, чем предполагали медики.

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