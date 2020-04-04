Москва, , 17:43 — REGNUM В эти выходные территории Москвы и Московской области окажутся в зоне холодного фронта, который принесет в регион постепенное понижение температуры. Об этом 4 апреля сообщила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Она отметила, что в ночь на 5 апреля на Москву и Подмосковье надвинется еще один холодный атмосферный фронт. Однако, начиная с понедельника ситуация будет постепенно улучшаться.

«В понедельник существенных осадков не ожидается, ночь будет ещё прохладной, но днём начнётся адвекция более тёплого воздуха, температура повысится до +8… +10°С. Практически до конца недели погоду будет определять антициклон, осадков с ним не ожидается. В конце периода ночью до +5… +6°С, днём до +15… +17°С», — сказала Позднякова.

Напомним, ранее главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова сообщала, что в Москве и на территории Московской области 4 и 5 апреля установится дневная температура на уровне +6 — +8°С.

Читайте также: Синоптики сделали прогноз погоды в России на апрель

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве к выходным потеплеет до +8 °C