Черновцы, Украина, , 15:56 — REGNUM В Черновицкой области Украины с 13:00 4 апреля до 6:00 6 апреля вводиться режим максимального ограничения любого передвижения, сообщил 3 апреля на своей странице в социальной сети Facebook председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Всех жителей области до 13:00 4 апреля попросили приобрести все необходимые продукты питания с расчетом на двое суток и не покидать свои дома до 6:00 6 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в будущем будет запрещено передвижение по улицам столицы Украины на личном транспорте. Отметим, согласно последним данным на Украине зарегистрировано 1096 заболевших коронавирусом. Лидером по числу заболевших является Черновицкая область, в которой коронавирус выявлен у 206 человек.

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