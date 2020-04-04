Киев, , 07:47 — REGNUM Мэр столицы Украины Виталий Кличко не исключает в будущем введение запрета на передвижение по улицам Киева на частных автомобилях. Об этом глава города Киева заявил 3 апреля в эфире украинского телеканала ZIK.

По словам Кличко в случае, если в Киеве коронавирусная инфекция будет распространяться «очень сильно» и будет кратное увеличение числа заболевших коронавирусом, то для предотвращения «инфекционного взрыва» с числом инфицированных в тысячи или десятки тысяч человек, будут однозначно приняты более жесткие правила и может быть прекращено «вообще передвижение по улицам нашего города частного транспорта».

Читайте также: Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 1000

ИА REGNUM напоминает, что по последним данным число инфицированных коронавирусом COVID-19 на Украине составило 1072 человека. Лидером по числу инфицированных новым коронавирусом на Украине является город Киев, где число лабораторно подтвержденных случаев заболевания вирусом COVID-19 составило 180 человек. 70 человек заболели коронавирусом в Киевской области. 171 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Черновицкой области, 114 — в Тернопольской.