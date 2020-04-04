Киев, , 10:44 — REGNUM На Украине за сутки число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 154 человека, а общая численность заболевших по стране на текущий момент — 1096 человек. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

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23 человека из заболевших выздоровели, 28 — умерли. По состоянию на утро 4 апреля в Центр общественного здоровья Украины поступило 636 сообщений о подозрении на инфицирование новым коронавирусом.

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На данный момент более всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области (206 человек), в городе Киеве (195 человек), Тернопольской области (135 человек), Киевской области (77 человек), Винницкой области (66 человек).

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ИА REGNUM напоминает, по состоянию на вечер 3 апреля на Украине было зафиксировано 1072 заболевших коронавирусом.