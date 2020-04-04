Ереван, , 13:14 — REGNUM По состоянию на 11:00 (10:00 мск) 4 апреля численность инфицированных коронавирусом в Армении составила 770 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

43 человека из числа заболевших выздоровели, семь человек умерли.

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ИА REGNUM напоминает, в Армении в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции ввели электронные бланки, которые необходимо заполнить перед выходом на улицу.