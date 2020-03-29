Ереван, , 11:12 — REGNUM В Армении перед выходом из дома в период режима чрезвычайного положения ввели специальные электронные бланки, которые необходимо заполнить на специальном сайте. Об этом сообщил 28 марта на странице в социальной сети Facebook комендант чрезвычайного положения республики, вице-премьер-министр Тигран Авинян.

По его словам, вместо заполнения бумажных бланков, гражданам предоставляется возможность заполнить бланк в электронном варианте на специальном сайте. Из этих электронных бланков в распоряжении полицейских будет оперативная информация, которой они могут воспользоваться в ходе проверки граждан на улице.

Кроме того, Авинян отметил, что сотрудники полиции во избежание прямых контактов и в целях предотвращения заражения коронавирусом, получили распоряжение не брать документы граждан в руки при проверке, а полицейские будут просить граждан представить документы для того, чтоб данные можно было сверить из рук владельцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Армении с 16 марта введен режим чрезвычайного положения, который продлится до 14 апреля. Кроме того, с 25 по 31 марта в республике ввели ограничение на передвижение граждан. Выходить из дома разрешено в случае крайней необходимости и при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и заполненную анкету.