Тирасполь, , 12:48 — REGNUM От осложнений коронавирусной инфекции в Приднестровье умерла 27-летняя жительница Тирасполя, результаты анализа на коронавирусную инфекцию которой оказались положительными, сообщает 4 апреля информационное агентство «Новости Приднестровья».

Читайте также: Молдавия согласилась: в Приднестровье откроют свою лабораторию COVID-19

По словам специалистов Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса, девушка находилась в тяжелом состоянии, у нее была почечная недостаточность и двухсторонняя пневмония.

ИА REGNUM напомним, что в Приднестровье инфицирование вирусом COVID-19 было подтверждено у 36 жителей республики. Трое из числа заболевших скончались от осложнений инфекции.