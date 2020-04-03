Кишинёв, , 20:50 — REGNUM Власти Молдавии согласилась с открытием лаборатории для тестирования на коронавирус COVID-19 в Приднестровье, и направят туда тесты для проведения анализов. Об этом сообщила 3 апреля министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

По словам министра, семеро специалистов из Тирасполя прошли обучение в Агентстве общественного здоровья Молдавии, и они смогут проводить тесты на коронавирус в Тирасполе.

До сих пор анализы жителей Приднестровья на коронавирус отправляли на проверку в Кишинев, что приводило к значительным задержкам. Результаты анализов порой приходили, когда люди уже умерли.

Власти Приднестровья намерены развернуть в республике собственную лабораторию для исследования проб на наличие коронавируса COVID-19.Глава государства Вадим Красносельский назвал этот вопрос жизненно важным для республики и призвал специалистов приложить максимум усилий для реализации этого проекта, важнейшего для обеспечения безопасности приднестровского народа.

Молдавия, между тем, продолжает в условиях пандемии блокировать ввоз в Приднестровье необходимых лекарств. А Приднестровье обратилось за помощью к России.

С 17 марта в ПМР действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса COVID-19, введены ограничение на въезд в республику.

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