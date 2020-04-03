Каир, , 17:15 — REGNUM Готовность помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в беседе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом 3 апреля сообщил пресс-секретарь главы Египта Бассам Рады в Facebook.

Как заявил пресс-секретарь египетского лидера, ас-Сиси выразил соболезнования Риму в связи с гибелью итальянских граждан и обещал дать всю возможную поддержку Италии в сложившихся условиях борьбы с COVID-19. В частности, через обмен опытом и координацию медицинских учреждений обеих стран.

Премьер-министр Италии в ответ заявил о намерении его страны в дальнейшем укреплять сотрудничество между обеими странами в рамках международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса.

По состоянию на 2 апреля в Египте было официально подтверждено 865 случаев заражения коронавирусом, из них 58 случаев летального исхода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве президента Египта наращивать стратегические резервы в стране.

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