Каир, 30 марта 2020, 17:45 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси призвал правительство страны наращивать стратегические резервы, 30 марта сообщает агентство Reuters.
Также президент поручил властям проконтролировать обеспечение всех граждан страны товарами первой необходимости в условиях карантина.
В настоящий момент Египет, как и большая часть стран мира, переживает эпидемию COVID-19. В Египте выявлены 609 случаев инфекции, 40 больных умерли.
Читайте также: Жертвами коронавируса в мире стали 35 тыс. человек