Новосибирск, , 13:08 — REGNUM Прибывающих в Новосибирскую область из Москвы и Санкт-Петербурга будут помещать на самоизоляцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

Согласно решению регионального правительства, для них будет введён режим обязательной 14-дневной домашней самоизоляции.

«Эти меры необходимы в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в данных субъектах Российской Федерации, — уточняется в сообщении. — За прибывшими будет установлено медицинское наблюдение по тому же протоколу, что и для прибывших из-за рубежа. Тест на коронавирусную инфекцию у них возьмут на десятый день после прибытия».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области на 10:00 (время местное) 3 апреля по-прежнему было зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19.

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