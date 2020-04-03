Новосибирск, 3 апреля 2020, 06:50 — REGNUM В Новосибирской области на 10:00 (время местное) 3 апреля по-прежнему зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19. Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.«В детскую больницу за сутки госпитализированы три ребёнка с симптомами ОРВИ, они недавно вернулись из-за границы или контактировали с вернувшимися, — говорится в оперативном сообщении. — Всего в больницу госпитализировано 19 таких детей. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет».Сейчас в инфекционной больнице находятся 43 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными.
«Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)»
Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах