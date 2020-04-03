Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Петербуржец лишился 500 рублей, выйдя из дома и нарушив режим самоизоляции. Об этом 3 апреля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Решение о штрафе по статье 19.4 КоАП РФ вынес мировой судья судебного участка 112 Курортного района Санкт-Петербурга.

Петербуржец Дмитрий Е. прилетел в Россию из Катара еще 25 марта, ему выдали предписание и отправили на изоляцию в домашних условиях, где он должен был провести 14 дней.

Однако предписание экс-турист нарушил и 31 марта в 11:58 в квартире отсутствовал.

«Был обнаружен на улице у дома. Суд назначил штраф в размере 500 рублей», — сообщили в судебной пресс-службе.

Всего на этот момент мировым судьям Петербурга поступило 36 материалов о схожих нарушениях. Из них 15 пришлось вернуть. Рассмотрение большинства дел назначено на 6 апреля.

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Ранее стало известно, что Петербург выбился в лидеры по количеству административных протоколов, выданных за нарушение изоляции по всей стране.

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