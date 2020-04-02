Санкт-Петербург, , 22:48 — REGNUM В Выборгском районе Санкт-Петербурга суд оштрафовал вернувшуюся из-за границы женщину, которая нарушила условия самоизоляции, съездив в магазин на своем автомобиле.

Как сообщили 2 апреля в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, женщину привлекли к административной ответственности за совершение административного правонарушения «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)».

Петербурженка, вернувшаяся из Турции 22 марта, нарушила режим изоляции в домашних условиях, который должна была соблюдать 14 дней. 24 марта она поехала в магазин за продуктами на личном автомобиле.

«Суд назначил штраф в размере 500 рублей», — отметили в судебной пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге на 170 человек составили административные протоколы за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Город находится на первом месте в России по количеству протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции.

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