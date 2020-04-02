Санкт-Петербург, , 19:26 — REGNUM Решение президента РФ предать региональным главам полномочия вводить на территории того или иного субъекта свой набор мер по борьбе с коронавирусом логично и разумно. Главы регионов лучше понимают и видят ситуацию, которая у них возникает из-за этой угрозы, что позволит более взвешенно и оперативно принимать необходимые решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Закрытое кафе в центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам эксперта, то, что режим ЧС по всей стране не введен — объяснимо. Ситуация во всех регионах разная, и вводить его повсеместно не нужно. Тем более, до сих пор есть регионы, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекции.

Что касается передачи губернаторам регионов дополнительных полномочий, то в этом есть своя логика. Главы регионов находятся на местах и лучше знаю, что у них происходит в субъекте, они смогут быстрее принимать решения, но при этом и брать на себя ответственность.

«В принципе, у них и так большие полномочия, а сейчас будет ещё больше», — отметил политолог.

Тяжелее всего в этой нелёгкой ситуации придётся частному бизнесу и коммерческим предприятиям. Спустя неделю «каникул» они уже оказались в крайне сложной ситуации. Помимо прочего на них возложена ответственность по выплате заработной платы своим сотрудникам, что смогут сделать не все компании. Чуть легче обстоят дела в бюджетной сфере, но и то не во всей.

«Если бюджетники региональные или муниципальные, то появляются очень большие вопросы, например, какова наполняемость бюджетов? У них нет национальных резервов, национальных фондов, центробанков, откуда они возьмут средства? Им придётся перевёрстывать бюджет очень сильно», — предполагает Дмитрий Солонников.

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Ещё одна категория граждан, которая сильно пострадает — трудовые мигранты, считает политолог. Многие из них не имеют финансовой подушки, арендуют жилье, содержат семьи.

«Сколько людей в этой ситуации останется без крова и не смогут прокормить семью — не готов оптимистично сказать, что всё будет у нас решено», — подчеркнул эксперт.

Что касается ситуации Петербурга, то у него большой бюджет, есть ряд статей, которые смогут «заткнуть» дыры, считает политолог. Кроме того, город зарабатывает больше чем тратит, поэтому, в ближайшее время возникнет вопрос о перераспределении финансовых потоков.

«Однако и в Северной столице нелёгкое время предстоит малому и среднему бизнесу и мигрантам», — подытожил Солонников.

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