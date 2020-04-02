Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Ни одному региону России, кроме Москвы, не хватит денег для того, чтобы обеспечить население, которое неизбежно потеряет работу из-за массового разорения бизнеса в результате объявленного президентом нерабочего месяца. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Напомним, 2 апреля Владимир Путин объявил о продлении режима «нерабочих дней» до 30 апреля с сохранением заработной платы, которую должны будут выплатить сотрудникам их организации, предприятия и компании.

«Ситуация сложная, боюсь, что очень много людей окажется без денег, без работы, оказались уже сейчас, очень большое количество бизнесменов — мелких, средних, тех, кто нас окружает — окажутся разоренными. У России не хватит на это денег, я уже не говорю про регионы, может быть, кроме Москвы», — сказал Конфисахор.

На его взгляд, экономика погрузится в столь жесточайшую депрессию, что восстановить ее будет чрезвычайно сложно даже после улучшения эпидемиологической обстановки.

Это повлечет всплеск преступности, полагает Конфисахор, особенно когда трудовые мигранты из республик СНГ окажутся без работы.

«Стройки будут останавливаться, некоторые уже остановились, как и транспортные предприятия. И для всех, кто там работал, а это наши приезжие ребята, оказавшись без средств к существованию, останется одним из немногих способов добыть средства — только неадкватный способ отъема денег. Так что будет всплеск преступности», — предположил политолог.

Тем не менее, ему кажется разумным, что Владимир Путин не ввёл режим ЧС на территории всей страны, а фактически передал эти полномочия губернаторам регионов, так как субъекты федерации очень специфичны, со своим количеством заболевших, числом больниц и возможностями реагировать на ситуацию.

«Думаю, очень сложно под одну гребенку всех подвести, а каждый руководитель региона должен сам принимать решение. Например, у Петербурга и Ленобласти, соседей, совершенно разная ситуация, разная плотность населения, разные способы и средства борьбы с коронавирусом, кому как не губернатору — адекватному — знать о том, в каком положении находится его регион», — считает Александр Конфисахор.