Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM В Ростовской области семьи, имеющие право на материнский капитал, могут подать заявление на получение пособия на детей дистанционно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Подача электронного заявления осуществляется как на сайте ПФР в разделе «О предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты» в «Личном кабинете», так и на портале госуслуг. При этом никаких документов для получения пособия не требуется.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта 2020 года в своём обращении к гражданам страны президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет. При этом выплата пособия положена независимо от того, использован сертификат или нет.

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