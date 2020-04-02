Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM В отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области разъяснили, кто имеет право на получение 5 тыс. рублей, передаёт ИА REGNUM.

Уточняется, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат пособие в период с апреля по июнь 2020 года в расчёте на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

«Право на данную выплату имеют все владельцы сертификатов на материнский капитал — вне зависимости от того, распорядились они ранее средствами в полном объёме или частично», — уточнили в региональном отделении ПФР.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трёх лет.

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