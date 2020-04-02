Москва, , 09:01 — REGNUM Период самоизоляции может обернуться для российских семей выросшими примерно на 30% тратами на коммунальные услуги. Так считает эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жильё и городская среда» Павел Склянчук, пишут 2 апреля «Известия».

Склянчук уточнил, что для семьи из трёх человек, если она проведёт в самоизоляции от двух до четырёх недель, переплата за услуги ЖКХ составит до 30%. В Москве это означает увеличение суммы в квитанциях на оплату на 1,5 — 2 тыс. рублей.

Глава Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников пояснил, что заплатить больше придётся за увеличившееся потребление горячей и холодной воды и электроэнергии. Примерно 70% платежа приходится на услуги по отоплению и содержанию дома, а они не зависят от приборов учёта.

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