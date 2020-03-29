Москва, , 13:23 — REGNUM Мораторий на оплату ЖКХ мог бы стать одной из мер поддержки населения на фоне коронавируса. Об это корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Мораторий на оплату ЖКХ просится, но нужно просчитывать модель. Понятно, есть бонзы со счетами на Кипре, а есть рабочий класс», — рассуждает Шеин.

Он отметил, что мораторий мог бы быть введен для ряда категорий граждан, но видит трудности с реализацией предложения.

«Чтобы вы понимали о каких цифрах идет речь: ежегодные платежи за ЖКХ в РФ — это 5 трлн рублей, это довольно приличные деньги, если взять и полностью обнулить платежи, мы очень сильно рискуем. Должна быть более осмысленная схема, позволяющая людям, потерявшим работу, не имеющим официальной занятости, действительно, иметь преференцию по оплате ЖКХ», — сказал парламентарий.

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