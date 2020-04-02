Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве с диагнозом «коронавирус» умерли три пациента. Об этом 2 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Все скончавшиеся пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что возраст погибших составлял от 63 до 72 лет. Одна из умерших недавно вернулась из-за рубежа.

Ранее стало известно, что в Москве зафиксировано 1880 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 115 жителей столицы.

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