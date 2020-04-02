Кейптаун, , 08:36 — REGNUM В Южно-Африканской Республике (ЮАР) от коронавируса скончался всемирно признанный ученый Гита Рамжди, ей было 64 года. Об этом 1 апреля сообщили местные СМИ.

Женщина получила признание благодаря своему вкладу в борьбу с ВИЧ, она исследовала методы профилактики этого заболевания.

«Мы действительно потеряли ведущего специалиста по борьбе с эпидемией ВИЧ, по иронии судьбы она скончалась от другой инфекции», — отметил вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза.

Напомним, на сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ЮАР составляет 1 тыс. 380 человек, от инфекции скончались пять человек, а один выздоровел.

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