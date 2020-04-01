Вильнюс, , 17:47 — REGNUM Решение о введении запрета на авиационные и паромные пассажирские перевозки приняло правительство Литвы. Об этом 1 апреля сообщило агентство BNS.

Как пояснил министр здравоохранения Аурелиюс Верига, запрет будет введён с 00:00 мск 4 апреля 2020 года на все пассажирские перевозки в Литву судами и паромами Исключением является паром из немецкого города Киль в Клайпеду, либо паром (судно), маршрут которого будет одобрен министром внутренних дел либо его уполномоченным лицом.

Также согласно решению правительства, с 00:00 часов 4 апреля 2020 года под запрет попадают все авиационные перевозки пассажиров из аэропортов Литвы и обратно, кроме случаев, когда на такую перевозку будет получено разрешение от литовской администрации безопасности на транспорте и она будет согласована с министрами транспорта и иностранных дел страны.

На передвижения товаров данный запрет распространяться не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 581 подтверждённом случае заражения коронавирусом в Литве. За последние сутки количество новых выявленных случаев заражения составило 48.

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