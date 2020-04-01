Вильнюс, , 11:19 — REGNUM В Литве к сегодняшнему дню, 1 апреля, коронавирусная инфекция диагностирована у 581 пациента. По данным литовского минздрава, за минувшие сутки COVID-19 заразились 48 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, в Литве уже неделю ежедневное число новых заболевших не превышает 65−71 случая. 25 марта 65 новых случаев, 26 марта — 71, 27 марта — 37, 28 марта — 55, 29 марта — 47, 30 марта — 49, 31 марта — 42.

До 26 марта кривая ежедневных случаев заболеваний в Литве только росла.

Режим всеобщей изоляции в Литве продлён до середины апреля.