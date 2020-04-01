Москва, , 15:36 — REGNUM Жители России стали реже давать милостыню и чаще жертвовать деньги «по воздуху». Так, доля граждан, делающих банковские переводы, выросла с 10% в 2016 году до 23% в 2020 года. Доля тех, кто подает милостыню на улице сократилась с 70 до 32%, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Самым популярным способом благотворительности является передача вещей или продуктов питания нуждающимся (39%). На втором месте — отправка sms на короткий номер (32%, на третьем — пожертвования в специальные ящики (27%).

При этом за год количество граждан, совершающих благотворительные пожертвования, сократилось — с 57% до 38%. Почти вдвое уменьшилось число тех, кто часто делает пожертвования — с 47% — в 2019 году до 25% — в 2020 году.

Опрос проведен в феврале 2020 года. Опрошены 1600 Граждан РФ старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан РФ предпочитают оказывать помощь адресно, нежели действовать через профильные организации.

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