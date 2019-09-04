Москва, , 11:25 — REGNUM Жители России стали реже подавать милостыню. В 2007 году такой благотворительностью занимались 36% граждан, в 2009 году — 32%, в 2017-м их число снизилось до 24%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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При этом увеличилась доля граждан, работающих волонтерами в больницах, домах престарелых или в социальных службах (9%), а также участвующих в благотворительных акциях (10%). 30% опрошенных никогда не участвовали благотворительной деятельности.

Большинство респондентов (69%) хоть раз принимали участие в благотворительности. Чаще всего они жертвовали вещи, игрушки (30%) в детдома или дома престарелых, вносили средства на счет нуждающимся в лечении людям (26%), подавали милостыню (24%), переводили деньги на счет благотворительных организаций (20%).

Опрос проведен 2 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан РФ предпочитают оказывать помощь адресно, нежели действовать через профильные организации.

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