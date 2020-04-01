Киев, , 15:33 — REGNUM Из отеля «Казацкий» в центре Киева сбежали 50 туристов, возвращённых из-за границы, заявил заместитель министр внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщил 1 апреля телеканал 112.ua.

По его словам, люди смогли избежать карантина из-за «законодательных неточностей», которые не позволили законно удерживать людей силой.

«Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 тыс. грн (более 46 тыс. рублей — ИА REGNUM). Это наказание за нарушение правил обсервации… За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз, будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход», — рассказал он.

Геращенко также напомнил, что на Украине предусмотрена ответственность, если человек нарушил правила карантина и заразил другого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские туристы проигнорировали призывы оставаться дома и поехали за границу на отдых несмотря ни на что. Такую позицию туристов, а также их поведение после возвращения домой, Аваков назвал «свинством».

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