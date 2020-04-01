Киев, 1 апреля 2020, 15:33 — REGNUM Из отеля «Казацкий» в центре Киева сбежали 50 туристов, возвращённых из-за границы, заявил заместитель министр внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщил 1 апреля телеканал 112.ua.
По его словам, люди смогли избежать карантина из-за «законодательных неточностей», которые не позволили законно удерживать людей силой.
Геращенко также напомнил, что на Украине предусмотрена ответственность, если человек нарушил правила карантина и заразил другого.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские туристы проигнорировали призывы оставаться дома и поехали за границу на отдых несмотря ни на что. Такую позицию туристов, а также их поведение после возвращения домой, Аваков назвал «свинством».
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