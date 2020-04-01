Ханой, , 12:45 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции объявлено во Вьетнаме общенациональной эпидемией. Соответствующий приказ подписал 1 апреля премьер-министр страны Нгуен Суан Фук, говорится в сообщении на сайте правительства.

Инфекционное заболевание COVID-19 отнесено к высшей группе «А» по градации, закреплёной вьетнамским законодательством. В 25 провинциях страны выявлено 212 случаев заражения.

Объявление такой эпидемии позволяет центральному правительству и региональным властям вводить дополнительные ограничения, направленные на борьбу с инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта во Вьетнаме ввели двухнедельный режим самоизоляции граждан. Страна закрыла границы с соседними Лаосом и Камбоджей.

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