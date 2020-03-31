Ханой, , 12:37 — REGNUM Жителям Вьетнама ограничат передвижение. Решение ужесточить ограничительные меры приняли власти страны из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 31 марта, заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, передаёт агентство Синьхуа.

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Уточняется, что режим самоизоляции начнёт действовать с 1 апреля и продлится 15 дней. Гражданам страны предписано оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.

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Также жителям страны следует соблюдать расстояние не менее двух метров друг от друга и не собираться более двух человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во Вьетнаме на сегодняшний день общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 204. Пока летальных исходов от заболевания COVID-19 на территории страны не зафиксировано.

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