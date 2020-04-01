Магадан, Магаданская область, , 04:07 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан получил от генконсула Китая во Владивостоке Яня Вэньбиня письмо, в котором сказано, что город получит в дар 20 тыс. медицинских масок в ответ на жест гуманитарной помощи городу-побратиму Шуанъшаню.

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«Генконсульство КНР во Владивостоке готово подарить вам 20 тыс. медицинских масок. Выражаем надежду на то, что сотрудничество и дружба между нашими сторонами укрепятся в совместной борьбе с эпидемией», — пишет «Весьма».

Юрий Гришан намерен маски передать в областной минздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Магадана 17 февраля отправили в Китай гуманитарный груз — партию медицинских респираторов и защитных костюмов TERGON.

Было закуплено более 2 тыс. штук масок и 200 костюмов.

Вес посылки был 10 кг.