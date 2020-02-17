Магадан, Магаданская область, , 10:55 — REGNUM Власти Магадана отправили в Китай гуманитарный груз — партию медицинских респираторов и защитных костюмов TERGON, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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На имя мэра Магадана Юрия Гришана пришло письмо от властей китайского города-побратима Шуанъяшань, с просьбой о помощи с коронавирусом:

«Нам необходимы защитная одежда, медицинские маски, если есть возможность, чтобы ваш город мог пожертвовать эти средства на наши насущные потребности».

Мэрия Магадана откликнулась на призыв о помощи, и с привлечением средств Фонда социального партнёрства было закуплено более 2 тыс. штук масок и 200 костюмов.

«Маски, защитная одежда мы направим в Китай. Общий вес посылки — более 10 кг», — сказал Юрий Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае принимают комплекс мер для предотвращения инфицирования здорового населения коронавирусом.

Смертельные случаи происходят в Китае не только из-за нового коронавируса. Врачи, полицейские, волонтёры и другие, вынужденные работать в тяжёлых условиях, умирают от переутомления. Зафиксированы случаи вредительства самими китайцами, которые намеренно пытались передать инфекцию окружающим.