Москва, , 18:55 — REGNUM Не поддаваться панике из-за угрозы коронавируса и соблюдать все предписания призвала верующих Русская православная церковь. Об этом 31 марта написал в социальной сети глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Как пояснил Легойда, паника гораздо страшнее вируса, поэтому не стоит ей поддаваться. Также представитель РПЦ напомнил о важности соблюдения всех предписаний, призванных не допустить распространение инфекции, и не быть беспечными.

Кроме того, Легойда пожелал скорейшего выздоровления Денису Проценко, главврачу больницы в Коммунарке, у которого подтвердили заражение коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что РПЦ совместно с социальной сетью «Одноклассники» на фоне массовой самоизоляции граждан из-за угрозы распространения коронавируса, запустила проект онлайн-общения со священниками.

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