Москва, , 15:54 — REGNUM Русская православная церковь на фоне массовой самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции совместно с социальной сетью «Оноклассники» запустила проект онлайн-общения со священниками. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По словам Легойды священнослужители будут отвечать на вопросы верующих интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети «Одноклассники».

Напомним, что в условиях пандемии власти ряда регионов России закрыли церкви, чтобы они не стали местами массового скопления людей.