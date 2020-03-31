Рига, , 17:08 — REGNUM Заражение коронавирусом сразу нескольких человек произошло в Риге, сообщает 31 марта местный минздрав.

Уточняется, что заразились проживающие в мужском приюте люди. Тестирование на коронавирус подтвердило 27 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В приюте, который содержит христианская община «Синий Крест», введён на две недели карантин. Вирус найден не только у проживающих в приюте людей, но и у ряда врачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии с начала месяца прибавилось три тысячи безработных.

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