Рига, 31 марта 2020, 17:08 — REGNUM Заражение коронавирусом сразу нескольких человек произошло в Риге, сообщает 31 марта местный минздрав.
Уточняется, что заразились проживающие в мужском приюте люди. Тестирование на коронавирус подтвердило 27 случаев инфицирования SARS-CoV-2.
В приюте, который содержит христианская община «Синий Крест», введён на две недели карантин. Вирус найден не только у проживающих в приюте людей, но и у ряда врачей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии с начала месяца прибавилось три тысячи безработных.
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